قررت محكمة بيلا الجزئية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس المحكمة، تجديد حبس 3 متهمين باغتصاب طفلة معاقة ذهنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع إصدار أوامر ضبط وإحضار متهمين آخرين بعد ثبوت تورطهم في الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة بيلا، من "ز. أ" 26 سنة، وتقيم في بندر بيلا، تتهم "م. م" 17 سنة"، و"م. ن" 19 سنة"، و"م. هـ"، و"ح. ح" 30 سنة"، و"م. ع" 23 سنة، باعتدائهم جنسيًا على ابنة شقيقها.

كشفت التحريات عن تفاصيل جديدة في الواقعة المتهم فيها 5 أشخاص بالاعتداء جنسيًا على طفلة معاقة ذهنيًا لا يتعدى عمرها 14 عامًا، وذلك إنفاذًا لقرار النيابة العامة، في واقعة المحضر رقم 969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بيلا.

تبين من التحريات، أن المجني عليها "د.ا "، 14 سنة، اعتدى عليها المتهمين في مرات مختلفة.

وأفادت التحريات، أن المتهم الأول "م. م"، 17 سنة، اصطحب المجني عليها رفقة أصدقاء له، بينهم المتهم الثاني "م. ن"، 19 سنة، داخل دراجة نارية "توكتوك"، وتوجهوا إلى أرض زراعية، وتناوبوا الاعتداء جنسيًا على الطفلة المعاقة ذهنيًا ثم تركوها.

وأوضحت التحريات، أن أحد الأشخاص اصطحب الفتاة المجني عليها إلى منزل أسرتها، فتركته بعدما سيطرت عليها حالة من الخوف من افتضاح أمرها وخشية معرفة أهلها بما حدث لها، وعقب هروبها من المنزل، تقابلت مع المتهم الثالث "ح. ح"، 30 سنة، وتظاهر بأنه سينقذها واصطحبها إلى منزل المتهم الرابع "م. ع"، 23 سنة، وتناوبا الاعتداء عليها جنسيًا.

وتبين من التحريات، أن المتهمين الثالث والرابع عقب الاعتداء على الفتاة داخل منزل المتهم الرابع، توجها بها إلى منزل المتهم الثالث وتناوبا الاعتداء عليها جنسيًا مستغلين خوفها من أهلها وهروبها منهم، وإعاقتها الذهنية وعدم إدراكها للأمور وحداثة سنها لكونها قاصرًا بالإضافة إلى انعدام إرادتها

وتمكن ضباط المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم وحدوثها عدة مرات لاستجابتها، وحرر المحضر رقم 969 إداري قسم بيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.