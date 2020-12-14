إصابات كورونا في الهند تقترب من حاجز الـ10 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 9.8 مليون إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أنَّه تمّ تسجيل 27071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 ملايين و884 ألفًا و100 حالة، كما تمّ تسجيل 336 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 355 ألفًا و143 حالة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تعافي 30 ألفًا و695 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحول أكبر عدد من المصابين بالفيروس في الهند، سُجل في ولايات ماهاراشترا مليون و880 ألفًا و416 حالة، وكارناتاكا 901 ألف و410 حالات، وفي أندرا براديش 531 ألفًا و875 حالة.

وتعتبر الهند ثاني أكثر الدول في العالم بعدد المصابين بالفيروس، بعد الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.