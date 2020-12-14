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غدا.. بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج في القاهرة الجديدة

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الوطن
09:48 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
عاصم الجزار، وزير الإسكان

عاصم الجزار، وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق (امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدانًا NORTH HOUSE – الحي السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم قطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 61 : 80، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 81 : 100، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 101: 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 161 : 186، يوم الأحد 27/12/2020.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالمنطقة D، من 1 : 20، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 81 :100، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 261 :280، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 341 : 360، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 361 : 380، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 381 : 400، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 401 : 420، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 421 : 444، يوم الأربعاء 27/1/2021.وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C، من 1 :20، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 241 :260، يوم الثلاثاء 16/2/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 17/2/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الخميس 18/2/2021، والقطع من 301 : 314، يوم الأحد 21/2/2021.وأوضح رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للمنطقة E، سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 61 : 84، يوم الخميس 25/2/2021، وبالمنطقة K، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 4/3/2021، وبالمنطقة A القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 10/3/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الخميس 11/3/2021، وبالمنطقة F، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 14/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 15/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 16/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 17/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 18/3/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الأحد 21/3/2021.

ونوه إلى أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 20، يوم الإثنين 22/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 25/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 28/3/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 29/3/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 30/3/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 31/3/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الخميس 1/4/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الأحد 4/4/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 6/4/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 7/4/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الخميس 8/4/2021، والقطع من 281 : 299، يوم الأحد 11/4/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالحي السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن بالمنطقة A، أرقام (84 – 156 – 69 – 76 – 79 – 104 – 170 – 80 – 85 – 129 – 73 – 127 – 125 – 133 - 122)، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع بالمنطقة B، أرقام (43 – 186 – 52 – 48 – 176 -224 – 223 – 168 – 171 – 174 – 172 - 178) ، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع بالمنطقة C، أرقام (97 – 16 – 113 – 155 – 88 – 60 – 61 – 81 – 50 – 89 – 7 - 77 - 58)، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع بالمنطقة D، أرقام (259 – 99 – 299 – 262 - 256)، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع بالمنطقة E، أرقام (136 – 70 – 79 – 140 – 81 – 51 – 47 – 52 – 45 - 43)، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع بالمنطقة F، أرقام (43 – 14 – 8 – 13 – 4 – 97 – 70 – 122 – 127 – 132 – 36 – 37 – 99 – 53 – 73 – 41)، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع بالمنطقة G، رقمى (3 - 93)، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع بالمنطقة H، أرقام (4 – 42 – 47 – 31 - 46)، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع بالمنطقةI ، أرقام (10 – 58 – 33 – 75 – 74 – 26 – 91 – 47 – 48 – 12 – 11 – 49 - 4)، يوم الأحد 27/12/2020، وتخصيص يوم الإثنين 28/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأوضح "غنيم"، أنَّه سيتمّ تسليم القطع شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE بالمنطقة D، من 1 : 14، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 15 : 29، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 30 : 44، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من 45 : 59، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 60 : 74، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 135 : 156، يوم الإثنين 11/1/2021.

وتابع أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالمنطقة E، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 15 : 30، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 44 : 58، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 59 : 66، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 82 : 96، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 97 : 111، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 112 : 126، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 127 : 141، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 142 : 156، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 157 : 175، يوم الإثنين 25/1/2021.

ولفت رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"، إلى أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالمنطقة F، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 120 : 138، يوم الإثنين 8/2/2021، وبالمنطقة G القطع من 1 : 13، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 24 : 38، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 39 : 53، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 54 : 60، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 73 : 87 ، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 88 : 102، يوم الثلاثاء 16/2/2021، والقطع من 103 : 117، يوم الأربعاء 17/2/2021، والقطع من 118 : 132، يوم الخميس 18/2/2021، والقطع من 133 : 144، يوم الأحد 21/2/2021، والقطع من 145 : 154، يوم الإثنين 22/2/2021، وبالمنطقة A، القطع من 1 : 14، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الخميس 25/2/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الخميس 4/3/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 135 : 149، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 150 : 164، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من 165 : 182، يوم الأربعاء 10/3/2021.

واستكمل أنَّه سيتمّ تسليم القطع بالمنطقة C من 1 : 14، يوم الخميس 11/3/2021، والقطع من 15 : 29 يوم الأحد 14/3/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الإثنين 15/3/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الأربعاء 17/3/2021، والقطع من 75 : 83، يوم الخميس 18/3/2021، وبالمنطقة B، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 21/3/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الإثنين 22/3/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الثلاثاء 23/3/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الأربعاء 24/3/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الخميس 25/3/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الأحد 28/3/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الإثنين 29/3/2021، والقطع من 105: 119، يوم الثلاثاء30/3/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأربعاء 31/3/2021، والقطع من 135 : 149، يوم الخميس 1/4/2021، والقطع من 150 : 164، يوم الأحد 4/4/2021، والقطع من 165: 179، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 180 : 194، يوم الثلاثاء 6/4/2021، والقطع من 195 : 209، يوم الأربعاء 7/4/2021، والقطع من 210 : 224، يوم الخميس 8/4/2021، والقطع من 225 : 239، يوم الأحد 11/4/2021، والقطع من 240 : 254، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 255 : 269، يوم الثلاثاء 13/4/2021، والقطع من 270 : 284، يوم الأربعاء 14/4/2021، والقطع من 285 : 299، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 300: 313، يوم الأحد 18/4/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 19/4/2021 : الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.​

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