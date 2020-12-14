الكنيسة تعلن وفاة مينا البراموسي بعد 61 سنة رهبنة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة شيخ الرهبان القمص مينا البراموسي، عن عمر قارب الـ88 عاما، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية 61 سنة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الراهب الراحل ولد في 27 فبراير 1933، وانضم إلى دير البراموس يوم 26 ديسمبر 1959، وترهبن بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم 21 يناير 1960، ونال درجة القسيسية في 24 أغسطس 1963، والقمصية في 21 نوفمبر 1964.

وأضاف حليم، أنّه من المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بديره في الثانية عشر من ظهر اليوم الإثنين.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (براموس) بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في وفاة الراهب القمص مينا البراموسي.

كما نعى عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، الراهب الراحل ومنهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولم تذكر الكنيسة إن كانت الوفاة بسبب طبيعي أم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الأخيرة تصاعد في عدد الوفيات بين الكهنة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع البابا تواضروس الثاني، ليتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، بدأ تطبيقها اعتبارا من الإثنين الماضي ولمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وكان أخر من توفي بكورونا في الكنيسة مساء أمس، الراهب القمص ميصائيل الأنبا بولا، أمين مقر الدير بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، والذي نقل جثمانه من القاهرة إلى دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، لتجنيزه ودفنه في طافوس الدير.