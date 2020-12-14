ابن يعتدي بالضرب المبرح على والدته في الغربية: اتخانقت مع زوجته

استقبل مستشفى كفر الزيات العام، بالغربية، سيدة في العقد السادس من عمرها، اليوم، مصابة بكدمات وتورم في الرأس وأسفل العين، وحالتها الصحية متدهورة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول سيدة تدعى "هدي.ا.م" 57 عامًا، ربة منزل، مقيمة بكفر الزيات، مصابة بكدمات في الوجه وتورم أسفل العين، وحالتها الصحية متدهورة، وحرر لها محضر رقم 2 أحوال، نقطة شرطة المستشفى.

وتبين أنها كانت تعمل ممرضة، وبسؤالها عن سبب إصابتها، اتهمت ابنها المدعو "محمد.س، 35 عاما"، يعمل حارس أمن في إحدى الشركات الخاصة، بالتعدي عليها بالضرب، واحداث إصابتها بسبب خلافات بينها وبين زوجته، وأنها فوجئت بتعديه عليها ما أسفر عن حدوث كدمات في الرأس والوجه وأسفل العين.

في وقت سابق، تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام شاب يدعى "رامي .م " 22 سنة، بإلقاء بنزين على جسد أمه وتدعى "نهاد .م .ع"، 39 سنة، من العمر واعتدائه على شقيقته الصغرى "م.م" 11 سنة.

وأكدت التحريات أن المتهم ألقى البنزين عليها وأشعل النيران ي جسدها، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابة إلى مستشفى العام لتلقي العلاج، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة لعرضه على الجهات المعنية للتحقيق.