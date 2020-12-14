غموض في واقعة العثور على جثة فتاة في المجاري بالزاوية الحمراء

بدأت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في فحص جميع بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية؛ لكشف هوية فتاه مجهولة عثر على جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الزاوية الحمراء.

وقال مصدر أمني، إنه شكل فريق بحث من ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن القاهرة؛ للتوصل إلى هوية الفتاة مجهولة الهوية، التي عثر على جثتها في بالوعة صرف الصحي.

وأضاف المصدر أن فريق البحث يعمل على كشف ملابسات الواقعة وظروفها ، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي سوف يحسم الجدل حول سبب وفاة الفتاة، وهل هي جنائية أم طبيعية.

فحص بلاغات التغيب

وأوضح المصدر، ان فريق البحث يجري حاليا فحص لجميع بلاغات التغيب في القاهرة، واستدعاء الأسر التي قامت بالإبلاغ عن اختفاء أشخاص تحمل نفس مواصفات المجني عليها، والتي تبين من خلال مناظرة الجثة أنها في العقد الثاني من عمرها.

ونوه المصدر إلى أنه إذا لم يتوصل فريق البحث من خلال فحص بلاغات التغيب في القاهرة، سوف تفحص البلاغات المشابهة في محافظتي الجيزة والقليوبية، ربما يكون سبب العثور عليها في القاهرة هروبها من أسرتها، أو لأي سبب آخر.

يذكر أن مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من الأهالي بانسداد بالوعة صرف صحي بدائرة القسم، وفي اثناء فتحها لتنظيفها عثروا على جثة الفتاة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وترتدي كامل ملابسها.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء مسحة مهبلية للمجني عليها؛ لبيان هل لازالت عذراء أم لا، كما طلبت النيابة العامة بأخذ عينة منها لإجراء تحليل البصمة الوراثية، حتى تتطابق مع الأسرة التي تتعرف على جثتها.