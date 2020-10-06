العثور علي جثة فتاة مفصولة الرأس بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مفصولة الرأس، علي حافة الترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً، اليوم، من مركز شرطة أخميم بعثور الأهالي على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مجهولة الهوية، بناحية العيساوية دائرة المركز.

انتقل الي مكان الواقعة، العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، وضباط مباحث المركز، والأمن العام، وتبين من أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر مجهولة الهوية مفصولة الرأس، على حافة الترعة الفاروقية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي اخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.