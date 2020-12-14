خبير أمن معلومات عن تحديثات تيليجرام: "خطيرة ومبقاش فيه خصوصية"

علق المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على الجدل المثار حول التحديث الجديد لتطبيق "تليجرام" على مدار اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "البرنامج يُطلق أوبشنات كثيرة الفترة الماضية لجذب عدد كبير من المستخدمين، ومن ضمنها إخفاء رقم التليفون وعمل جروبات بإمكانيات أكبر، وإمكانية مسح الرسائل من طرفي الشات، وهو غير موجود في الواتس أب"، موضحا أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن تطبيق التليجرام آمن بنسبة 100% من البرامج الأخرى، "ولكن مفيش حاجة اسمها أمان 100%".

وشدد "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، على ضرورة الحذر عند استخدام تطبيقات جديدة "أي برنامج ننزله لازم نراجع الخصوصية والأمان ونقفل الحاجات اللي مش هنحتاج نستخدمها لأنه في برامج كتير بتأخد صلاحيات على حاجات كتير والمستخدم مش واخد باله".

وشدد حجاج على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثار حول التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي "الناس متصدقش أي كلام بيتقال على أي تطبيق، اللي بينتشر على الانترنت هدفه الترافيك، وفي كلام بيكون مبالغ فيه بشكل غير طبيعي وغير حقيقي".

وأوضح حجاج "تحديثات التليجرام خطيرة ولكن كل ده مش جديد والفيس بوك كان عامل الخاصية دي قبل كدا، الخصوصية دي خلاص بقت عملة نادرة".

وأثار تطبيق تيليجرام جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن أضاف التطبيق خاصية جديدة يمكن للمستخدم من خلالها الحصول على الرقم الخاص بالأشخاص المتواجدين فى محيطه ومراسلاتهم.