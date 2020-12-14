السجن عام لرئيس مجلس إدارة مصنع بالسخنة تسبب في مصرع مهندس

قضت محكمة جنح عتاقة بالسويس، في جلستها المنعقدة اليوم، بسجن رئيس مجلس إدارة مصنع بالعين السخنة، سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، لتسببه بالخطأ في مقتل المهندس الشاب سيد سعيد عبد الهادى.

تعود أحداث الواقعة المقيدة في القضية رقم 672 لسنة 2020 إلى إخطار تلقاه اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، بمصرع المهندس سيد سعيد عبد الهادي، 27 سنة، حديث التخرج، داخل أحد المصانع في العين السخنة.

وانتقل العميد أيمن عبد الحميد رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء عمل المهندس علي ماكينة الدرفلة، التهم السير ذراعه وجسده، فلقي مصرعه، وحرر محضر برقم 311 لسنة 2019 عتاقة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وأكد زملاء المهندس أنه لقي مصرعه أثناء تنظيفه لماكينة الدرفلة والتي حولت جسده إلى أشلاء، وأشاروا إلى أنه كان يعمل "تحت الاختبار" في الثلاثة أشهر الأولى كتدريب، وهو من مواليد 1992، ووجهت النيابة اتهام لرئيس الشركة المالكة للمصنع ويدعى المتهم بها "م.ن.أ" بالإهمال في تأمين بيئة العمل واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بما فيها الماكينات .

وصدر عقب الحادث، قرارت من المحافظة بإيقاف المصنع عن العمل وعودته للمل بعد تلافي ملاحظات السلامة والصحة المهنية للعمال، وبمراجعة الإجراءات عاد العمل بالمصنع الكائن بالعين السخنة في السويس.