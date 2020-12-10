رئيس "قناة السويس" يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، "كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.

في بداية الزيارة، التي جرت اليوم، رحب "ربيع" بالحضور مؤكدا أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز المكانة الرائدة لها دوليا وتقديم خدماتها دون تمييز لعلم دولة أو أخرى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز صناعة النقل البحري، وحلقة الوصل الأهم لحركة التجارة العالمية المارة بين أوروبا وآسيا.

وأوضح أن قناة السويس تتبني استراتيجية واعدة للتطوير قائمة على فتح آفاق أرحب للتعاون مع الشركاء وتلبية متطلبات التطور المتسارع في صناعة النقل البحري من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، لافتا إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منه على كافة الأصعدة حيث نجح المشروع من الناحية الفنية في رفع كفاءة القناة وزيادة معدلات الأمان الملاحي، كما ساهم في زيادة معدلات عبور السفن للقناة وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تعبر القناة من قبل وهو ما كان له بالغ الأثر في زيادة عائدات القناة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القناة الجديدة نجحت في رفع تصنيف القناة عالمياً وتقليل تحديات المنافسة كما كان لها دور هام على الجانب الاجتماعي في خلق حياة جديدة بمحيطها بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، وتشغيل سلسلة من الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث لربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين للعبور من وإلى سيناء، علاوة على خدمة المشروعات التنموية المختلفة بالمنطقة.

وأشار "ربيع" إلى أن قناة السويس تعاملت مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد" COVID_19 " بمرونة تامة بتقديم حزمة من التخفيضات والحوافز لتشجيع عبور السفن وجذب خطوط ملاحية جديدة في ظل انخفاض مؤشرات التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى تضامن الهيئة مع دعوات المنظمة البحرية الدولية IMO للمساعدة في حل إشكالية تبديل الأطقم البحرية العالقة، وتقديم خدمات العبور للسفن الموبوءة من بينها عبور السفينة الإيطالية "COSTA DIADEMA" بعملية إرشاد عن بُعد لأول مرة في تاريخ القناة.

وشدد على أن قناة السويس تسعى للحفاظ على تاريخها وتوثيقه من خلال إحياء مشروع تحويل المبنى الإداري الأول للقناة ليكون متحفاً عالمياً يسرد تاريخها ويوضح مكانتها الدولية، موجهاً للوفد الدعوة لزيارة المتحف عقب افتتاحه خلال العام المقبل.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادته بالزيارة التي تعد الأولى بالنسبة له للمقر الإداري، معبراً عن فخره بما لمسه من تطور ورؤى طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مؤكداً أهمية قناة السويس لأوروبا التي يرتبط ماضيها وحاضرها ومستقبلها اقتصادياً بهذا الممر الملاحي المهم، معرباً عن تطلعه لتنظيم زيارة مرتقبة لقناة السويس تضم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، والذي أهداه في المقابل هدية تذكارية. وشملت الزيارة، تفقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة لمشاهدة تجربة محاكاة لعبور السفن للقناة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وتفقد مشروع أنفاق الإسماعيلية" تحيا مصر " لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.