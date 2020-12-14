صابر: دار الأوبرا تستعد لاحتفالات عيد الميلاد بـ150 فنانا (فيديو)

أكد مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الأوبرا ستشهد خلال الفترة المقبلة عدة فعاليات، وأعدت برنامجا متميزا احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، موضحا أنه تم الاستعداد لهذه المناسبة بنجوم فرقة "أوبرا القاهرة"، بمشاركة أكثر من 150 فنان من فرق "كورال أكابيلا".

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن الأوبرا تحرص سنويا على تقديم هذه الاحتفالات لتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبة إلى العالم بلغة الموسيقى وبأكثر من 150 فنانا.

وذكر أن دارالأوبرا كان لديها العديد من الفعاليات في الفترة الماضية مثل مهرجان الموسيقى العربية في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان السينما.

لأول مرة منذ 20 عاما.. الأوبرا المصرية تستعد لاحتفالات الكريسماس بـ150 فنانا

أعدت دار الأوبرا المصرية، برنامجا فنيا متميزا، احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد؛ إذ استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، ببرنامج فني متميز، احتفالا بهذة المناسبة، بمشاركة أكثر من 150 فنانا من فرق كورال أكابيلا، قيادة وتدريب مايا جفينيريا، وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي.

بالإضافة إلى فرقة بالية أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، في الثامنة، مساء غدٍ الخميس، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، ومساء الأحد والاثنين المقبلين علي المسرح الكبير.

صرح بذلك الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، موضحا أن احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الأوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت، وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبة إلى العالم بلغة الموسيقي التي يتحدثها كل شعوب الأرض.

وأشار "صابر" إلى المظاهر الاحتفالية التي تنفذها الأوبرا بداية من الساحات الخارجية التي تتزين بأشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والإضاءات الداخلية والخارجية التي تمثل أنوار العام الجديد، مؤكدا أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا إلا أن مصر تظل هي منارة الفن والإبداع التي تضئ العالم بثقافتها وفنونها، مشددا على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة، حرصا على سلامة الجمهور.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، إنها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة، بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض، كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الأوبرا والأوركسترا السيمفونية؛ إذ كان المعتاد تقديمه مع الأوركسترا والكورال الاحتفالي، وينضم اليهما كورال الأكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة بالية أوبرا القاهرة التي صممت خصيصا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد.

وأوضحت إيمان مصطفى أن حفلات الكريسماس تتضمن باقة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة، بتوزيعات جديدة، أعدها أمير عوض، وأسامة علي وعماد عادل، منها (الليلة الهادئة، والنعمة الرائعة، وصلاة الرب، وعيد الميلاد الأبيض، وعجائب الشتاء ، والليلة المقدسة، وهل تسمع ما أسمعه ، و12 يوم في الكريسماس، ومزيج عيد الميلاد، وأنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، ورنين الجرس الرائع، وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت)، وغيرها.