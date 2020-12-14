10 معلومات عن وزير نقل الإخوان المقبوض عليه: أقيل بعد حادث البدرشين

ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، القبض على الدكتور حاتم عبداللطيف، أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ووزير النقل السابق في حكومة هشام قنديل، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يخضع للتحقيق حاليا فيما نسبته إليه التحريات بشأن علاقاته بقيادات الجماعة الهاربة واتصاله بهم ودعم أنشطة مشبوهة.

وترصد السطور التالية، معلومات عن حاتم عبداللطيف وزير النقل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، كما يلي:

1- عينه المعزول محمد مرسي وزيرا للنقل في حكومة هشام قنديل بعد الإطاحة بالدكتور رشاد المتيني وزير النقل الأسبق، أواخر عام 2012، ليتسلم مهمته رسميا مطلع 2013.

2- أُقيل حاتم عبداللطيف، وزير النقل الأسبق، بسبب حادث قطار البدرشين، والذي راح ضحيته 19 مواطنا، وأصيب 117، عام 2013.

3- تخرج عبداللطيف في كلية الهندسة عام 1980.

4- حصل على رسالة الماجستير فى مجال هندسة النقل عام 1985.

5- حصل على درجة الدكتوراه 1990.

6- أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، وعّيّن أستاذا لتخطيط النقل عام 2000.

7- شغل منصب وكيل كلية الهندسة للدراسات بجامعة عين شمس عام 2011.

8- خبير للأمم المتحدة في النقل والمرور.

9- عضو لجنة النقل في المجالس القومية المتخصصة.

10- عضو لجنة النقل بأكاديمية البحث العلمي ومدير وحدة النقل بجامعة عين شمس.

القبض على الأزهري والسويركي وصفوان ثابت

وكانت الأيام الماضية، شهدت إلقاء أجهزة الأمن القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، في حكومة هشام قنديل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، وسيد السويركي مالك محالات التوحيد والنور، الأسبوع الماضي، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة لهم، وبينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وجرى ترحيل المتهمين إلى سجن طره بعد قرار النيابة العامة.