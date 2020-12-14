المشدد 15 عاما لـ3 عاطلين سرقوا عامل لحام بالإكراه في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن المشدد 15 عاما لـ 3 عاطلين بتهمة قتل عامل لحام فى قليوب بغرض السرقة.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى بلاغًا من الاهالى بالعثور على جثة "خ.ح.م" 29 عامًا، عامل لحام، داخل أرض فضاء بمدينة قليوب، وبفحص الجثة تبين إصابته بطلق ناري في الساق اليسرى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

جري تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه 3 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم واعترف بإرتكاب الجريمة بمعاونة اثنين آخرين بهدف السرقة وأدلى بأسماء شريكيه وجرى ضبطهما.

واعترف المتهمون بأنهم استقلوا دراجة نارية لملاحقة المجني عليه وافتعلوا مشكلة معه وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بإخراج سلاح نارى وأطلق عيارا ناريًا صوب المجني عليه محدثًا إصابته، فيما طعنه آخر فلقي مصرعه وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديهم للمحاكمة.