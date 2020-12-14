كورونا ينعش سوق السلع المستعملة في اليابان

ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليابان، بانتعاش سوق السلع المستعملة، وركز الكثير من اليابانيين على ترتيب منازلهم والتخلص من الأشياء التي لم يصبح لها استخدام، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومن أكثر المستفيدين من إقبال اليابانيين على ترتيب منازلهم والتخلص من الأشياء المستعملة، شركة "بايسيل تكنولوجيز" التي تجمع السلع من المنازل وتعيد بيعها عبر الإنترنت أو في مزادات تقليدية.

وقالت الشركة إنّ معدل الزيارات المنزلية لجمع الأشياء التي يرغب الناس في التخلص منها، ارتفع 31% إلى 20990 زيارة في أكتوبر، مقارنة بالعام الماضي، مضيفة أنّ ثلاث أرباع زبائنها في العقد السادس من العمر أو أكبر سنا، ويعرضون ما لديهم من أزياء كيمونو وحقائب فاخرة ومجوهرات للبيع.

وتحدثت شركة "ميركاري"، التي تدير تطبيقا مشهورا لبيع السلع المستعملة، عن ارتفاع مبيعاتها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 52%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بايسيل"، كيوهي إيواتا، إنّ ارتفاع قيمة الذهب هذا العام مع زيادة الطلب على أصول الملاذات الآمنة بسبب الجائحة، دفع الناس أيضا إلى بيع الخواتم والقلائد التي لم يعد لها استخدام.

وأضاف إيواتا: "هناك مصطلح في اللغة اليابانية هو دانشاري الذي يدعو إلى الزهد عن الكماليات في الحياة والتخلص من الأشياء غير الضرورية. لقد تغيرت عقليات الناس بهذه الطريقة".