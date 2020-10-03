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محمود مسلم

اليابان تسمح باستقبال الأجانب بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

كتب:

أ.ش.أ
10:33 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، فتح حدود البلاد بشكل بسيط للسماح بدخول الأجانب ابتدءً من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "أن إتش كيه"، اليوم، أنَّه تمّ السماح بدخول الأجانب من بينهم حملة الإقامات الدائمة ومحددة المدة مثل الأساتذة في التعليم والطب ورجال الأعمال والطلبة، وذلك في حال تأكيد الجهة التي يعملون أو يدرسون بها أنهم خضعوا للحجر الصحي لمد أسبوعين فور وصولهم اليابان.

ويترتب على ذلك ضرورة إقامتهم في فنادق وتجنب المواصلات العامة واطمنان المكاتب الحكومية المحلية على صحتهم يوميًا.

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