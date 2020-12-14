سجن باحث كردي في إيران بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية

أشارت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، إلى إصدار حكم بالسجن 9 سنوات بحق الباحث كميل أحمدي، الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية بتهمة ممارسة أنشطة بحثية "تخريبية".

وأكدت وكالات أنباء، أمس الأحد، أن الباحث الكردي الأصل المختص بعلم الإنسان، اتهم بـ"الحصول على ممتلكات بصورة غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشاريع مؤسسات تخريبية"، وفقًا لما ذكرت قناة"العربية" الإخبارية، اليوم.

وقضى الحكم أيضا، بتغريم الباحث 600 ألف يورو "728 ألف دولار"، بزعم أن هذا هو المبلغ الذي تلقاه أحمدي مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة.

من جانبه، أعلن محامي الباحث، أمير رئيسيان، على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن موكله محكوم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التواطؤ مع حكومة أجنبية "معادية"، مبديا نيته تقديم استئناف على هذا الحكم.

واعتقل أحمدي الذي كان يجري أبحاثا في قضايا مثيرة للجدل، مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، في أغسطس 2019، وأفادت منظمات حقوقية لاحقا بصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.