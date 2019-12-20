حكمت محكمة "استوكهولم" بالسويد، اليوم، على مواطن عراقي بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة التخابر لصالح إيران وجمع معلومات عن اللاجئين الإيرانيين في السويد وبلجيكا وهولندا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المتهم يبلغ من العمر 46 عاما، ووجهت له اتهامات القيام بأعمال تخابرية بطريقة غير شرعية، من خلال جمع معلومات عن بنشاطات عرب الأهواز.

وأضافت الشبكة أن جهاز المخابرات السويدية، أفاد بأن المتهم يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، مشيرة إلى أنه جرى اعتقاله في 27 فبراير الماضي، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

وأشارت الشبكة إلى أن النشاط التخابري للمتهم، الذي لم يفصح عن اسمه، استمر لأكثر من 4 سنوات، حيث انتهى في فبراير الماضي.

وقال القاضي توماس زاندر، إنه كان على اتصال بجهاز المخابرات الإيراني من خلال مواقع مخصصة لهم على الإنترنت، فضلا عن استخدام هواتف خاصة للحديث مع ضباط المخابرات الإيرانية.

وأوضحت الشبكة أن نشاطات المتهم قد تعرض عددا كبيرا من عرب الأهواز أو أقاربهم للاضطهاد أو التعذيب أو القتل، لذا وصفت المحكمة في حيثيات حكمها هذه الجريمة بـ"الخطيرة".