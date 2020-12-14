تبدأ بالإسكندرية.. جدول تصويت عموميات المحامين على دمج الفرعيات

قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة وضع جدولاً لدعوة الجمعية العمومية للموافقة على إنشاء نقابات فرعية جديدة، تضم المحاكم الابتدائية في الإسكندرية والقاهرة والجيزة وأسيوط والمنصورة، وبنها وشبرا الخيمة، والشرقية.

وأضاف سليمان لـ"الوطن"، أنه سيتم عقد الجمعية العمومية يوم 17 ديسمبر الجاري في كل من شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية ووجنوب وشمال البحيرة الابتدائية والمحلة الكبرى وطنطا الابتدائية، على أن يتم إنشاء نقابة الإسكندرية والبحيرة والغربية.

وأشار إلى أنه تم تحديد يوم 19 ديسمبر لعقد الجمعية العمومية في كل من القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة، وفي شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية، على أن يتم إنشاء نقابتي القاهرة والجيزة.

وأكد أنه سيتم الدعوة للجمعية العمومية في 20 ديسمبر الجاري لكل من شمال وجنوب أسيوط الابتدائية ودكرنس والمنصورة الابتدائية وبنها وشبرا الخيمة الابتدائية وشمال وجنوب الشرقية الابتدائية، على أن يتم إنشاء نقابات أسيوط والدقهلية والقليوبية والشرقية.

وأوضح أنه سيجرى التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصّصة للتصويت.

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، برفض الطعون المقامة على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بدمج النقابات الفرعية قبيل إجراء انتخابات بتلك الفرعيات، وفقا لما نص عليه قانون النقابة، وبناءً على الحكم الصادر سيتمّ إجراء استفتاء للجمعيات العمومية على الدمج من عدمه يومي 18 و19 من الشهر الحالي، على أن يتمّ فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

ويأتي الطعن على مجلس نقابة المحامين، الذي قرر النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقاً لنص المادة 144 من قانون المحاماة، والنظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وأصدر مجلس نقابة المحامين، قراره في اجتماع سابق له، أكّد فيه أنَّه تطبيقًا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية لكل من محافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة".

يشار إلى أن القرار بعد تصويت المجلس منفردًا على إنشاء نقابة فرعية واحدة للمحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منها، وجاء التصويت كالآتي:

1- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القاهرة (موافقة 18 عضوًا).

2- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة البحيرة (موافقة 18 عضوًا).

3- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الشرقية (موافقة 17 عضوًا).

4- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الإسكندرية (موافقة 21 عضوًا).

5- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الغربية (موافقة 20 عضوًا).

6- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الدقهلية (موافقة 18 عضوًا).

7- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة أسيوط (موافقة 17 عضوًا).

8- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القليوبية (موافقة 9 أعضاء).

9- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الجيزة (موافقة 18 عضوًا).