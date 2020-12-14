إيران تستهدف زيادة إنتاج النفط في 2021

تخطط إيران لمضاعفة إنتاجها النفطي العام المقبل، حيث تعول على تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وذلك بعد تولي جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، خلال كلمة في البرلمان الإيراني، اليو، إن صادرات النفط والغاز المكثف قد تصل إلى 4.5 مليون برميل يوميًا في العام الفارسي المقبل، والذي يبدأ في 21 مارس.

وأضاف "زنجنه"، أن صادرات النفط قد ترتفع إلى 2.3 مليون برميل في اليوم إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، وفقًا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلًا عن وكالات الأنباء الإيرانية.

وانخفض إنتاج النفط في إيران إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميًا.

وقال خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الانتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.