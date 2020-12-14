الإمارات تعفي مواطني 13 دولة من الحجر الصحي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني "زوروا أبوظبي" عن قائمة تضم 13 دولة يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة، دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الدائرة الإماراتية، أن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناء على تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كلًا من أستراليا، بروناي، والصين، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، وماليزيا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسعودية، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.

من جانبها، أشارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إلى أن أبوظبي تخطط لإعادة فتح أبوابها أمام السياح بحلول أوائل يناير المقبل، تزامنًا مع تخفيفها الإجراءات الاحترازية جراء أزمة كورونا، حيث تتطلع إلى التعافي من الوباء.

وستفتح العاصمة الإماراتية أبوابها للسياح من مجموعة الدول التي تعتبرها آمنة، مع تحديث القائمة كل أسبوعين.

وكانت الإمارات، أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها لقاح "سينوفارم" الصيني رسميا، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 86%، ما يعني بدء استخدامه مطلع العام القادم، الأمر الذي سيسمح بانتعاش الاقتصاد الإماراتي.

ومع إعلان الإمارات تسجيلها اللقاح الصيني، أعلنت أبوظبي أنها ستستأنف جميع أنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية خلال أسبوعين.

والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 في قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.