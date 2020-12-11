بعد الحصول على لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تشكر الإمارات والصين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حصول مصر على لقاح كورونا، يعتبر يوم تاريخي، مشيرة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التواصل الدائم من أجل توفير لقاحات كورونا للشعب المصري.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم: "بعمق الصداقة والأخوة والروابط التاريخية بين مصر وأشقائها في الإمارات، وبالصداقة التاريخية مع الشعب الصيني، وتضافر الجهود، استطعنا استقبال أولى هذه الشحنات".

ووجهت زايد، الشكر لدولة الإمارات، على دعمها لمصر في هذا الظرف، كما شكرت الحكومة الصينية والشعب الصيني، على مؤازرتهم للشعب المصري.