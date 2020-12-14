وزير الإنتاج الحربي يؤكد استعداد مصر لتأهيل مصانع العراق الحربية

التقي محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ هذا اللقاء يعد استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تمت بين الجانبين المصري والعراقي" على كل المستويات وفي مختلف المجالات، وكانت آخر هذه اللقاءات هو زيارة وفد عراقي رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية - المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية - المصرية - الأردنية)، مؤكّدًا استعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.

من جهته، أكّد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أنَّ العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.

كما أشار سفير العراق، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة.

وأشاد سفير العراق، بما ااطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.