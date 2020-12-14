أحمد موسى يطالب بإجازة للمدارس حتى 8 يناير: الأهالي خايفين من كورونا

طالب الإعلامي أحمد موسي، بمنح طلاب المدارس إجازة لمدة أسبوعين، قائلا: "الأهالي كلها بتطلب إن ولادهم على الأقل اليومين دول يتعلموا وهما قاعدين في البيت، لحد يوم 8 يناير، بسبب انتشار فيروس كورونا، وزيادة عدد الحالات، وكده كده عندنا إجازات الأيام الجاية".

وأضاف موسي، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد: "هيحصل إيه لو ريحنا الطلبة وأولياء الأمور اللي هما أصلا خايفين من عدد الإصابات والوضع الحالي، وأنا مبقولش عاوزين نقفل الدنيا، لكن بقول في ظرف استثنائي، وهو إننا ندي الطلبة إجازة أسبوعين من المدارس، وعلى فكرة ولا هيحصل أي حاجة في الدنيا خالص".

وتابع: "الأسبوعين الجايين لو الطلاب أخدوهم إجازة هما دول اللي هيغيروا حال التعليم في مصر؟، صحة الأولاد أهم، ولو خدنا إجازة الأسبوعين دول بعد ما الناس ترجع بالسلامة هتكون الدنيا اتظبطت أفضل، وده بناء على التجارب اللي برا مصر منهم ألمانيا".

وأشار إلى أنّ المستشارة أنجيلا ميركل قالت إنّها فشلت في مواجهة كورونا، وأعلنت الإغلاق حتى 10 يناير ومنعت الاحتفالات: "لو حصل استفتاء حقيقي لأولياء الأمور 80% منهم على الأقل هيطالبوا بإجازة على الأقل أسبوعين، مفيش بيت النهاردة إلا وقلقان على ولاده".

وأوضح أنّه "سيتم عمل استفتاء على الصفحة الخاصة بالبرنامج، بـ(هل تؤيد إجازة حتى أعياد الميلاد المجيد، وبعد كده نرجع؟)".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 165 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104875 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.