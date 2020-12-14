أبو الغيط يهنئ السودان لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وإلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، ولجميع أهل السودان، على رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعرب أبو الغيط، في بيان صادر اليوم، عن ثقته في أن هذه الخطوة ستفضي إلى فتح فصل جديد في وضعية السودان وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتطبيع مجمل علاقاته الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وشدد أبو الغيط، بهذه المناسبة على أهمية استمرار الجهود الدولية المتناسقة لمساندة السودان ودعمه في سبيل تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي يواجهها لعبور صعاب هذه المرحلة الانتقالية الهامة.

واستذكر أبو الغيط، الموقف الثابت الذي كانت الجامعة العربية قد تبنته منذ البداية بخصوص رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والجهود التي بذلتها بها لمطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالقيام بهذه الخطوة.