الملا يستعرض نجاحات قطاع البترول والغاز أمام مؤتمر الأهرام للطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة أن قطاعي البترول والكهرباء ينفذان استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 035 التي أقرّها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهي: تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكّنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.

وأشار الملا إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، مبينًا أنَّ المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أنَّ تطوير وتحديث القطاع يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الادارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الامثل للكوادر البشرية من خلال اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، موضحا أنَّ ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية اضافة الي التحول الرقمي، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.

وأوضح الملا، قصص النجاح التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة 27% وتحقيق نمو إيجابى فى قطاع الغاز بنسبة 25% ، وتوقيع 86اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، فضلاً عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 5 ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية ، وإصلاح دعم الطاقة الذى انعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك الوقود.

وأشار الملا إلى نجاح مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبؤ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنَّه مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام 2016 كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وأكَّد أنَّ هذا النمو انعكس بالإيجاب أيضاً على معدلات استخدام الغاز الطبيعي في السوق المحلي حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الست سنوات الماضية نحو 45 % من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار 40 عاماً منذ بدء النشاط.

ولفت الملا إلى المضى قدماً في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الاساسية اللازمة لنجاح برامج الاحلال والتحويل، علاوة علي توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

واستعرض الملا خلال الجلسة، آخر مستجدات تنفيذ محاور مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والخطوات التي تحققت، مؤكداً أنَّ مصر تعمل فى هذا الملف فى إطار من التعاون والعمل المشترك والذى كان من أهم ثماره توقيع ميثاق منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيراً إلى ما تحقق فى مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.