رسميا.. شركات السجائر تطرح "الشيشة الإلكترونية" في الأسواق قريبا

تستعد شركات السجائر الأجنبية لطرح منتج السجائر الإلكترونية المعروفة باسم "الشيشة الإلكترونية" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقالت مصادر مسؤولة بالشركات لـ"الوطن"، إنه سيتم طرح تلك المنتجات بمجرد تصديق وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على تعديلات المواصفات القياسية الخاصة بالمنتج ونشره بالجريدة الرسمية.

خطاب من هيئة المواصفات يفيد تعديل المواصفة

وكشف خطاب موجه من رئيس هيئة المواصفات والجودة المهندس أشرف عفيفي إلي محمد أحمد إبراهيم مدير مكتب وزيرة التجارة والصناعة عن القيام بتعديل المواصفة الخاصة بالسجائر الإلكترونية، وقال الخطاب - الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه - إنه بخصوص ما ورد من وزارة الصحة والسكان لتقنين أوضاع التدخين الإلكتروني من خلال إمكانية إضافية بعض البنود إلي المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية - السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني، فقد تم دراسة المقترحات الواردات من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية، وذلك باللجنة الفنية المعنية بالتبغ ومنتجاته، حيث تم الانتهاء إلي الموافقة على المقترحات المقدمة وإدراجها كبنود بالمواصفة.

شركات السجائر مستعدة لطرح المنتج الجديد

فيما قالت ماريانا عزيزمسؤول العلاقات الحكومية والخارجية بشركة "بريتش أمريكان توباكو" لـ"الوطن" إن شركات السجائر جاهزة ومستعدة لطرح السجائر الإلكترونية و"السائل" الخاص بها بمجرد الإقرار من الجهات المعنية، وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت تواصلًا كبيرًا بين الشركات والجهات الحكومية أسفرت عن وجود مواصفة قياسية للمنتج وضريبة وتعريفة جمركية.

وأشارت إلي أنه بناء على توصيات إدارة الصيدلة بهيئة الدواء المصرية تم تعديل المواصفة الحالية الخاصة بتداول سائل السجائر الإلكترونية في الأسواق، من أجل استيرادها بشكل قانوني وشرعي، لافتة إلى أن السجائر الإلكترونية التي يتم تداولها في الأسواق مجهولة المصدر وكان يتم إدخالها إلي مصر عبر التهريب، وهو ما كان يكبد خزانة الدولة خسائر بمليارات الجنيهات.