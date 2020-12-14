يضم 400 حوت و90 نوعا من أسماك القرش.. وادي الحيتان عمره 40 مليون عام

هنا هيكل عظمي كامل لحوت يحتضن جبل، وهناك هيكل لعروس البحر ترقد فوق إحدى الصخور، بينما ملايين الأصداف الصغيرة تنتشر على الأرض، إلى جانب مئات الهياكل العظمية للكائنات البحرية في كل حدب وصوب، تُحيط بها جبال عالية، وتُزينها رمال صفراء كالأمواج تضم ملايين الكنوز من الحفريات المختلفة، بينما تغطيها سماء على مستوى منخفض تملأها النجوم والمجرات التي تُرى بالعين المُجردة.

كائنات بحرية وفقارية قديمة يعود عمرها إلى 40 مليون عامًا كأنها آلة زمن تنقلك إلى زمن بعيد، لتُشاهد رحلة تحوّل محيط "تيثي" إلى صحراء وجبال، حيث لا تصدق عيناك أنّ تلك الجبال الشاهقة كانت قاع محيط "تيثي الضخم بشمال أفريقيا قديمًا.

ليست تلك المشاهد فقط هي عوامل جذب السياح إلى وادي الحيتان بمحافظة الفيوم، ولكن أيضًا قرب السماء من جبال الوادي التي تُمكن الزوّار من مشاهدة ملايين النجوم والمجرات بالعين المجردة بوضوح حيث تشعر وكإنك جالس في السماء بين تلك المجرات.

ويضم وادي الحيتان، 10 هياكل كاملة لحيتان يرجع تاريخها إلى 40 مليون عامًا، كانت أحد أسباب تصنيف الوادي كمنطقة تراث عالمي عام 2005 واختيار اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

وبدأ اكتشاف حفريات الحيتان إلى عام 1902 على يد العالم "بيد تل" من خلال المسح الجيولوجي في مصر، وبدأت بالعثور على حفريات حوت "الباسيلوسورس إيزيس" ويصل طوله إلى 18 مترًا، وحوت "الدوريودون اثروكس" وهو أقل حجمًا وأكثر شراسة، وقد تم تصنيفهما كأنواع جديدة للحيتان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن عام 1903.

توقف العمل في المنطقة لمدة طويلة حتى عام 1989 ، وجاء فريق للعمل في الوداي واكتشف أول عينات مائية لهيكل الحوت "الباسيلوسورس" و"الدوريودون أثروكس" والتي كانت ذات أرجل وأقدام صغيرة، ثم تم اكتشاف حفريات حوت آخر قديم يبلغ طوله 5 أمتار عام 1996 وسمي بحوت "اتشيرنوس سيمونس".

وعُثر بعد ذلك على أول حفرية من الثدييات البحرية وهي من أجداد الفيل وتسمى "بيراثيرم" في عام 2006، وبعد مرور عام قرر العلماء تسمية الحوت الذي بلغ طوله 10 أمتار باسم "ماسوا سيتسي ماركجريف".

وفي نفس العام قررت البعثة رسم خرائط لمواقع أكثر من 400 حوتًا، و90 نوعًا من أسماك القرش والجيتار، و60 نوعًا من اللافقاريات، ونوعان من عرائس البحر، وعجل البحر داخل وادي الحيتان.

ويعتبر وادي "الحيتان" موقعًا استثنائيًا لدراسة الحياة القديمة، نظرًا لاحتوائه على عدد هائل من الحفريات عالية الجودة، يزيد عددها عن 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان، بالإضافة إلى حفريات عروس البحر، وأسماك القرش، وأحياء بحرية أخرى.

وتصور تلك الحفريات والهياكل العظمية نشاط هذه الكائنات التي عاشت منذ أكثر من 40 مليون عامًا، وأسلوب حياتها، ومراحل تطورها عبر الزمن.

وتم تصنيف "الحيتان" كموقع تراث عالمي نظرًا لاحتوائه على عدد كبير جدًا لحفريات عالية الجودة مقارنةً بباقي المواقع حول العالم.

ونالت عدة حفريات بوادي الريان شهرة واسعة لعظمتها أبرزها شجرة "تيريدوليتس" والتي يبلغ طولها 18 مترًا، ولكن بعض ديدان "التريدو" وهي عبارة عن نوع من المحاريات البحرية أسطوانية الشكل وصدفية التكوين، أحدثت بالشجرة التي غرقت وجرفت إلى الشاطئ منذ مدة تتراوح بين 40 إلى 42 مليون عامًا في عصر الأيوسين الأوسط العديد من الثقوب، وترى بشكل واضح.

ويشتهر "وادي الحيتان" أيضًا بكونه بيئة طبيعية للحيوانات المُهددة بالانقراض أشهرها الغزال الأبيض، والغزال المصري، وثعلب الفنك، وثعلب الرمل، والذئب، والطيور المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين، وصقر الغزال، والصقر الحر، والعُقاب، والنساري، والبط، والسمان، كما يضم نباتات برية مثل الأتل، والرطريط الأبيض، والعاقول، والسمار، والغاب، والبوص، والغردق، والحلفا، وغيرها.

ويستقبل "وادي الحيتان" أعداد كثيرة من السياح من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل إدارة البيئة تقوم بتمهيد مدقات وطريق ترابي بطول 38 كيلو مترًا، وأعدت اللوحات الإرشادية اللازمة للطريق، بالإضافة إلى توفير دورات مياه وكافتيريا تعرض مُنتجات تُعبر عن الوادي مثل الفخار.

جدير بالذكر أنّ تقرير تقييم مواقع الأداء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر مؤكدين أنّ الموقع يُدار بحب وكفاءة وحرفية ومهارة من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم، مما جعله يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محكمة وادي الريان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ موقع وادي الحيتان هو موقع التراث العالمي الوحيد عالميًا الذي أحزر تقدمًا في مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالإضافة إلى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات مثل الزيارة وحركة المرور.

وأضافت وزيرة البيئة أنّ موقع وادي الحيتان يعد أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر الذي يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات ويدار من قبل باحثين اكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمي في الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم إليه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية، والذي يعد معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.