محافظ الفيوم يحذر المستشفيات الخاصة من المغالاة في أسعار علاج كورونا

محافظ الفيوم يحذر المستشفيات الخاصة من المغالاة في أسعار علاج كورونا
"الأنصاري" يؤكد التزام كل الفرق الطبية بالإجراءات الاحترازية
كتب:
أسماء أبو السعود
12:32 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يحذر المستشفيات الخاصة من المغالاة في أسعار علاج كورونا
حذّر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسؤولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، من المغالاة في الأسعار الخاصة بتقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بالأسعار التي أقرتها وزارة الصحة، لعدم إرهاق المرضى واستنزافهم مادياً، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بــ"ميثاق العمل" وعدم الخروج عن تسعيرة وزارة الصحة.
وأكد المحافظ، أنه سيتصدي بكل قوة لأي مستشفى يغالي في أسعار علاج مرضى "كورونا"، لافتاً إلى أنه حال ورود شكاوى من المواطنين سيتم فحصها بمعرفة مسؤولي العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحافظة، وحال ثبوت صحة الشكوى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، اليوم، مع مسؤولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ضمن اللقاءات الدورية التي يتم عقدها، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ أكد على مسؤولي المستشفيات، ضرورة التزام الفرق الطبية بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم الجيش الأبيض الذي تحمل المسؤولية وتصدى للفيروس في موجته الأولى.
وكشف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ أكد أيضًا على مسؤولي المستشفيات الخاصة، ضرورة الالتزام ببنود التعاقد المبرمة مع التأمين الصحي، الخاصة بعلاج المرضى الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية زائدة، خاصة بعد أن تم رصد عدد من شكاوى المرضى الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وذلك تخفيفاً على المواطنين ومراعاةً لظروفهم المعيشية.
كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة الصحة، إلى حصر جميع الأماكن التي يتم تجهيزها بالمستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى "كورونا"، وكذلك عدد الأسرّة لاستخدامها في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة لا قدر الله.
وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب مسؤولي المستشفيات الخاصة، التي تمثلت فى تخفيض قيمة "النفايات الطبية"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، ببحث إمكانية تخفيض مقابل جمع "النفايات الطبية" من المستشفيات الخاصة خلال الــ3 شهور القادمة، خاصة المستشفيات التي ستستقبل مرضى "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.