محافظ الفيوم يحذر المستشفيات الخاصة من المغالاة في أسعار علاج كورونا

حذّر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسؤولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، من المغالاة في الأسعار الخاصة بتقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بالأسعار التي أقرتها وزارة الصحة، لعدم إرهاق المرضى واستنزافهم مادياً، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بــ"ميثاق العمل" وعدم الخروج عن تسعيرة وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، أنه سيتصدي بكل قوة لأي مستشفى يغالي في أسعار علاج مرضى "كورونا"، لافتاً إلى أنه حال ورود شكاوى من المواطنين سيتم فحصها بمعرفة مسؤولي العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحافظة، وحال ثبوت صحة الشكوى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، اليوم، مع مسؤولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ضمن اللقاءات الدورية التي يتم عقدها، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ أكد على مسؤولي المستشفيات، ضرورة التزام الفرق الطبية بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم الجيش الأبيض الذي تحمل المسؤولية وتصدى للفيروس في موجته الأولى.

وكشف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ أكد أيضًا على مسؤولي المستشفيات الخاصة، ضرورة الالتزام ببنود التعاقد المبرمة مع التأمين الصحي، الخاصة بعلاج المرضى الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية زائدة، خاصة بعد أن تم رصد عدد من شكاوى المرضى الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وذلك تخفيفاً على المواطنين ومراعاةً لظروفهم المعيشية.

كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة الصحة، إلى حصر جميع الأماكن التي يتم تجهيزها بالمستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى "كورونا"، وكذلك عدد الأسرّة لاستخدامها في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة لا قدر الله.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب مسؤولي المستشفيات الخاصة، التي تمثلت فى تخفيض قيمة "النفايات الطبية"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، ببحث إمكانية تخفيض مقابل جمع "النفايات الطبية" من المستشفيات الخاصة خلال الــ3 شهور القادمة، خاصة المستشفيات التي ستستقبل مرضى "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.