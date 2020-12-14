الإمارات تدعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، إن هناك حاجة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد "آل نهيان"، على ضرورة العمل "لمواجهة الإرهاب والتطرف والكراهية في المنطقة".

وأوضح الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، أن الإمارات تتعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح "سبوتنيك".

وفي الملف الليبي، أكد "آل نهيان"، أن "ليبيا تواجه تحديات كبيرة"، وأن "الجماعات المتطرفة تهيمن على المشهد السياسي".

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، أن لدى بلاده "علاقة استراتيجية شاملة مع روسيا"، مبدياً ترحيبه "بالمبادرات الروسية في المنطقة".

من جانبه، أعلن لافروف أن "روسيا دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق الأمن".

وأوضح الوزير الروسي، أنه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي "التطورات في المنطقة"، وأن بلاده تتطلع "للتعاون مع الإمارات في مواجهة جائحة كورونا".