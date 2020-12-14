دنيا سمير غانم تنشر صورة من أول ظهور لرامي رضوان بعد إصابته بكورونا

اجتمع الإعلامي رامي رضوان بعدد من الأصدقاء بصحبة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها مع عدد من أصدقائها من بينهم شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وأخته شهد رمزي، وكريم ومحمد محمود عبد العزيز، في سهرة خاصة.

يذكر أن رامي رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا لينبه كل من خالطوه قريبًا بضرورة إجراء مسحة للكشف عن المرض.

وكتب رضوان عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله ".

وأضاف، "أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري)، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى".

وتابع حديثه، "وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

وجه رامي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الشكر لكل من دعا له واتصل به للاطمئنان عليه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "رامي": "إذا كان هذا القدر من الحب والدعاء الصادق والاهتمام المجرد.. هو كل ما أملك في هذه الحياة.. فإنني أعتبر نفسي من أغنى أغنياء العالم"، مضيفًا أشكركم من كل قلبي على رسائلكم ومكالمتكم ودعائكم ونصائحكم وبهجتكم وخوفكم، ما أجمل المحن.. فإنها تكشف المعدن الحقيقي للبشر، كلكم على رأسي".