دنيا سمير غانم تنعى رجاء الجداوي: "هتفضلي في قلوبنا بنصايحك وخفة دمك"

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت دنيا صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يا رب ارحمها واغفر لها واعف عنها وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة الحكيمة الأنيقة الطيبة البشوشة وصفات كتير أوي جميلة، الله يرحمك".

وأضافت: "هتفضلي جوه قلوبنا بجمال روحك ونصايحك وخفة دمك وحبك واحترامك لكل زمايلك ولبلدك، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة".

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.