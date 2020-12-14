النفط الإيرانية: أوبك ستظل ملتزمة بالحفاظ على أسعار النفط الخام

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم، إنّ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستظل ملتزمة بالحفاظ على أسعار النفط الخام، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويأتي هذا التصريح بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، في ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، اعتبارا من يناير المقبل.

وأوضح زنجنه عبر موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية: "تحوز أوبك الحساسية، والالتزام الضروريين لصيانة السعر، والآلية الضرورية موضوعة في موضعها".