إعادة خدمات "جوجل" بعد إصلاح عطل "غامض"

شهدت الساعات القليلة الماضية وجود عطل عالمي في موقع البحث الشهر "جوجل" و"جي ميل"، بالإضافة إلى عطل في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اشتكى ملايين المستخدمين من صعوبة البحث على "جوجل" والدخول على الفيديوهات.

وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن العطل تم إصلاحه وأصبح بإمكان المستخدمين الدخول على محرك البحث "جوجل" و"يوتيوب" وأيضاً "جي ميل" بسهولة.

وقال "حجاج" لـ"الوطن"، إنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الحقيقي لهذا العطل، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها منذ دقائق.

وتأسست Google قبل نحو 20 عاماً، بهدف تنظيم المعلومات المتاحة عبر الإنترنت وتقديمها للمستخدمين بطريقة مفيدة وسهلة الوصول، وحسب الشركة العالمية، فإن هناك بلايين المستخدمين حول العالم يعتمدون على محرك بحث "جوجل" للحصول على إجابات لتريليونات الأسئلة سنوياً، مشيرة إلى أنها نجحت في مساعدة 100 مليون شخص في 92 دولة في الحصول على وظائف.

فيما تساعد خرائط "جوجل" المستخدمين الآن في أكثر من 240 دولة حول العالم في التعرف على اتجاهات القيادة، ومن الإحصائيات المذهلة حول خرائط "جوجل"، أن الخدمة ساعدت المستخدمين في القيادة على امتداد 40 مليون ميل من الطرق، أي أكثر من 83 رحلة ذهاب وعودة إلى القمر، يمكن للمستخدمين الآن التحدث مع مساعد جوجل الصوتي Google Assistant بأكثر من 20 لغة مختلفة، بحيث يمكنهم الاستفسار صوتياً على سبيل المثال عن حالة الطقس أو المرور أو الأخبار أو نتائج المبارايات، أو حتى التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل صوتياً.