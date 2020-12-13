عمر كمال: جوجل يضع 4 من أغنياتي بقائمة الأكثر بحثا في 2020

احتفل المطرب الشاب عمر كمال، بتصدر 4 من أعماله الغنائية، ضمن قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وكتب كمال، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات"، متابعًا: "إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لكل الوطن العربي وعدينا الوطن العربي.. والشارع والناس تعرفنا كويس وتعرف نجاحنا".

عود البطل

وتعاون عمر كمال، مع حسن شاكوش، في أغنية "عود البطل"، والتي طُرحت في مارس الماضي، وحققت عبر موقع "يوتيوب"، أكثر من 162 مليون مُشاهدة، وهي من تأليف مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.

بنت الجيران

حظيت أغنية "بنت الجيران" بانتشار كبير، منذ طرحها، والتي غناها عمر كمال مع حسن شاكوش، واقتربت من نصف مليار مُشاهدة في فترة وجيزة، رغم إثارتها الجدل بسبب جملة "خمور وحشيش" واستبدالها إلى "سنيني أتوه ومش هعيش".

شمس المجرة

وحصدت أغنية "شمس المجرة" أكثر من 100 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تعاون فيها عمر كمال مع حسن شاكوش وحمو بيكا، وهي من كلمات إسلام المصري وتوزيع فيجو الدخلاوي.

وتفاجأ صُنّاع "عود البطل" بحذفها من موقع "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وتحقيقها نحو 6 ملايين مُشاهدة، بسبب انتهاك حقوق الملكية، ليُعاد طرحها مُجددًا بالكلمات والتوزيع نفسهما، لكن بعد استبدال اسمها إلى "عود البنات".