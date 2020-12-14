سلطنة عمان تؤكد رغبتها في تطوير التعاون الثنائي مع إيران

قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عند استقباله مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في مسقط، إن بلاده ترغب في تطوير مزيد من العلاقات بين البلدين، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية، أن البوسعيدي ثمّن الأرضية والطاقات المتاحة في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأشار الوزير العماني إلى أهمية الحوار حول قضايا المنطقة، معربا عن أمله بالمزيد من توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة في الظروف الدولية الجديدة.

من جانبه، أشار مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية خلال اللقاء إلى أهمية المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين.

وأكد عراقجي، أهمية انعقاد اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية بين ايران وسلطنة عمان في المرحلة الراهنة.

وأشار عراقجي، إلى المكانة المهمة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية الإيرانية.