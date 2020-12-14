استقرار سعر صرف الدولار.. وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في 3 أشهر

سجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مبلغ 15.76 جنيه للبيع، و15.66 للشراء، فيما سجل سعر صرف اليورو 19.18 للبيع، و 190.05 للشراء، وبذلك استقر سعر الدولار على مدار تعاملات اليوم.

وأعلن البنك المركزي، في بيان سابق، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر عند 39.22 مليار دولار.

5 مصادر للحصيلة الدولارية

وتعتمد مصر على حصيلتها الدولارية من 5 مصادر رئيسية، وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، ارتفاعا خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليارات دولار، (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق).

كما أظهرت البيانات الأولية، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

490.2 مليون دولار إيرادات قناة السويس في أكتوبر

وكشفت هيئة قناة السويس عن ارتفاع قيمة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنمو 4.1%.

فيما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نموا تدريجيا في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر.

كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.