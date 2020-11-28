استقرار سعر صرف الدولار في بدء تعلاملات اليوم

واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وجاء 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، ومنها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد التعمير والإسكان، وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بينما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك الأهلي المصري.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.27 جنيه في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في البنك الأهلي المصري بـ18.73 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني بداية التعاملات اليومية عند 21.01 جنيه في بنك الأهلي المصري.

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا ليباع بـ15.69جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية العام الجاري.

وقال على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية أثار قلق ومخاوف مكتنزيه، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة حيث تراكم لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أن هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والحنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.