تابلت و20 ألف جنيه وراتب شهري.. هدية شيخ الأزهر لطالب تعرض لحادث قطار

قال الدكتور السيد الجنيدى رئيس قطاع المنطقة الأزهرية بالدقهلية، إنه تم صرف مبلغ 20 ألف جنيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للطالب علي محمد عيسى، الطالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري صاحب حادثة القطار الذي فقد زراعيه بعد سقوطه من قطار المطرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرئيس قطاع المنطقة الأزهرية بالدقهلية مشيرا إلى أن ذلك يعد ثمرة التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والمنطقة الأزهرية ومبادرته الإنسانية بزيارة الطالب بالمستشفى والتوجيه بعمل راتب شهري له وتوفير أطراف صناعية.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، في تصريح صحفي، أنه تم تجهيز تابلت به جميع المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي الأزهري.

ووجه الدكتور السيد الجنيدي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية قائلا: إنه منذ اللحظة الأولى للحادث وهو يقف بلمساته الإنسانية قبل دوره الإداري حول هذا الحدث الجلل وهذا ليس بجديد عليه.

وفي سياق متصل وجه محمد عيسى، والد الطالب الشكر الكبير لاهتمام شيخ الأزهر الشريف شخصيا بحالة نجله، وتجهيز جهاز تابلت يستطيع المذاكرة من خلاله ومتوفر عليه جميع المناهج الدراسية، وهذا أفضل شيء يمكن أن تخرج "علي" من ظروفه التي يعيشها بعد أن فقد ذراعيه.

وقال عيسي، لـ"الوطن" إن الأزهر الشريف وقف بجواره ولم يتركه أبدا مطالبا بأن يتم نقل ابنه إلى مستشفى جامعة الأزهر في دمياط أو القاهرة لاستكمال علاجه بها خاصة بعد خروجهم من العناية المركزة.

كان قطار "المطرية - المنصورة" بمحافظة الدقهلية، قد تسبب، مساء الأربعاء قبل الماضي، في إصابة الشاب علي محمد علي، طالب بالثانوية الأزهرية، من قرية الكفر الجديد، بمركز ميت سلسيل، ببتر في الذراعين، حال سقوطه من القطار عند محاولته استقلاله، إلا أن القطار تحرك قبل أن يتمكن من اللحاق به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج، وما يزال تحت العلاج حتى الآن.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث أثناء مرور القطار المتجه إلى مدينة المطرية، حيث سقط شاب تحت عجلاته أثناء محاولته استقلال القطار.

وانتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعو على محمد على إبراهيم عيسى، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بالكفر الجديد بميت سلسيل، استقلال القطار المتجه من المطرية إلى المنصور، نتج عنه إصابته ببتر بالذراعين واشتباه كسر بالجمجمة.