تمريض كفر الشيخ تناقش طرق الوقاية من فيروس كورونا

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ندوة حول فيروس كورونا تحت عنوان " كوفيد 19 وطرق الوقاية" بقاعة السيمنار بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعه لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مها أبو جازيه، عميد كلية التمريض و الدكتورهالة عبد الفتاح وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث.

حاضر فيها الدكتوررضا بيومى و الدكتورهانى حسين، من كلية الطب البشري بالجامعة والدكتورصباح زين المدرس بكليه التمريض ، حيث استعرضت الندوة تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.

وقال الدكتورعبد الرازق دسوقي، إن الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي ومستشفيات الجامعة تقع تحت مظلة المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين مشيرا إلى دور الكليات المتخصصة في نشر الوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا.

وأضاف دسوقي أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الدور الريادي والمجتمعي لكليات القطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية، مشيرا إلى دور الكليات المتخصصة في نشر الوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على أن إدارة الجامعة تشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهيروتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام والحفاظ على التباعد.