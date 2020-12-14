بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ والبيئة للتوعية بإدارة المخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة"، في مجال التعاون المشترك لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

يأتي لك استكمالا لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي تم تنفيذها في الجامعة وفي إطار ما يقوم به البرنامج الوطني التابع للوزارة من تقديم الدعم الفني ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات داخل المحافظة وما تضمه جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وما لها من أنشطة في مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود الحيوي والطاقة المتجددة وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول سعي جميع الأطراف على تقديم الدعم الفني والمتمثل في الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في محافظة كفر الشيخ بما يحقق الصالح العام لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة.

تدريب الطلاب والخريجين على نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات

وأكدت فؤاد أن البروتوكول يتضمن دور البرنامج الوطني التابع للوزارة في بناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل توعوية للعاملين بالجامعة وطلابها والعاملين في إدارة المخلفات بالمحافظة في المجالات البيئية وبصفة خاصة مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتدريب الطلاب خلال التدريب العملي الصيفي، وبصفة خاصة طلاب كليات الهندسة والعلوم والزراعية على نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك تدريب الخريجين وتقديم المواد الإعلامية الخاصة بالتوعية في المجالات البيئية المختلفة إلى جانب قيام الكوادر العلمية بتقديم المحاضرات المتخصصة التي تقوم بها الجامعة في المجالات البيئية التى تقع تحت نشاط الطرف الأول.

كما تضمن البروتوكول دور الجامعة في ترشيح الطلاب من كليات الجامعة لحضور الدورات التدريبية وورش العمل ومشاركة أساتذة الجامعة في تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل من خلال تقديم المحاضرات التخصصية، وفقا لكل برنامج تدريبي إلى جانب مشاركة البرنامج في تنفيذ الأنشطة مثل نظافة الشواطئ، مبادرة "اتحضر للأخض"، مبادرة التوعية بالفصل من المنبع، مبادرة تغير سلوك المواطنين لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبى الترع والمصارف.

وأشارت إلى أنه سيتم الاتفاق عليه مستقبلا، بالإضافة إلى دور المحافظة في تنفيذ زيارات ميدانية للمتدربين للمنشآت الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المحافظة والتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة فيما يخص عملية التوعية والتدريب، كما اتفق الأطراف على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.