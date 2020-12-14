"مياه" المنوفية ترفع شعار "لا خدمات بدون كمامات"

صرح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأن الشركة مستمرة في تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية، في اتباع الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) ضمن الخطة الاحترازية لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بالشركة، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة.

خطة تطهير وتعقيم المباني بالشركة

وأشار نجيب، إلى إستمرار وضع خطة لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بجميع مواقع الشركة، التي شملت ديوان عام الشركة ودوواين الأفرع التابعة للشركة ومراكز خدمة العملاء ومباني الإيرادات وعدد من المحطات المختلفة.

كما أكد على إلزام المترددين على الشركة، بجميع المواقع التابعة لها، بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وكذا التنبيه على جميع العاملين المتعاملين، بصفة مباشرة مع الجمهور الخارجي، بارتداء الكمامة.

الحفاظ على صحة وسلامة العاملين

وأوضح، أنه تتم عمليات التطهير تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية، وضمن إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت الشركة أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مبادرة تحمل شعار "مش غطا وراح.. الضريبة أرواح" للإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

وطالب رئيس الشركة المواطنين بضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن أي سرقة لأغطية البلاعات، حفاظا على حياة المواطنين، خاصة الأطفال، التي تعرضهم لخطر الموت والسقوط فيها، بالإضافة الى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك.

وأعلنت الشركة عن أرقام للتواصل معها في حالة سرقة الأغطية وهي الخط الساخن 125، ورقم الواتساب 01220906668.