31 ديسمبر.. آخر موعد للتقديم للحصول على عقود عمل في إيطاليا

كشفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن آخر موعد للتقديم للحصول على عقود عمل بإيطاليا، سيكون يوم 31 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لمن لم يقم باستيفاء أوراقه وتقديمها للسفارة الإيطالية بالقاهرة.

إيطاليا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا أبرز الدول الأوروبية التي تطلب عمالة مصرية

وأضاف سعد الدين، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو- إيطاليا، في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب العمالية للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة مع انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أرسل تقريرا للوزيرأفاد فيه بأن القانون الجديد يسمح لـ 30 ألفا و850 بدخول إيطاليا للعمل في مهن الزراعة والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى 7000 سائق لديه رخصة قيادة نقل ثقيل.

يذكر أن هناك عددا من الدول الأوروبية على الاستعانة بالعمالة المصرية، في كافة التخصصات، والحرف والمهنة التي تحتاج إلى خبرة، وأخرى لا تحتاج إلى أي خبرات، ومن أهم هذه الدول التي تطلب عمالة مصرية، إيطاليا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا، بالإضافة إلى اليابان من شرق آسيا.

وتعتبر وزارة القوى العاملة، الممثل الحكومي، الجهة الرئيسية أمام هذه العمالة لتسهيل وتيسير إجراءات سفر العمالة للدول الأوروبية، بالإضافة إلى شركات إلحاق العمالة للخارج، والتي لعبت الوزارة دورا كبيرا في السنوات الأخيرة، لتأمين حقوق العمالة المهاجرة والمسافرة للخارج عن طريق هذه الشركات، وذلك من خلال وضع الضوابط والقواعد والشروط التي تنظم عمل هذه الشركات فيما يتعلق بالعمالة المسافرة للخارج، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل.