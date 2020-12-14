"مياه" بني سويف تدرب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تدريبا عمليا، اليوم الإثنين، للسلامة والصحة المهنية بمحطة مياه بني سويف 1، ضمن الخطة الموضوعة لتغطية جميع محطات المياه بالمحافظة بهدف تدريب العمال والفنيين على خطط الطوارئ للسيطرة على تسرب الكلور وإخلاء مصاب، وكيفية التعامل المهني مع المخاطر للحفاظ على سلامتهم الشخصية، وضمان إنجاز مهام عملهم بالشكل المطلوب.

يهدف للوقوف على مدى جاهزية المحطات

وأشرف على هذه التدريبات، العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، وأكد المهندس أحمد صحصحاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن هذا التدريب يهدف للوقوف على مدى جاهزية المحطات للاستعداد الكامل للتصرف الأمثل في حالات الطوارئ ورفع كفاءة المتدربين.

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تجربة عملية لكيفية صناعة الصابون من الزيوت المستخدمة، بدلا من التخلص منها بشبكات الصرف الصحي، ضمن خطة التوعية التي تنفذها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب حدوث مشاكل صحية وبيئية نتيجة انسدادات الشبكات لإلقاء تلك المخلفات.

إعادة تدوير المخلفات البسيطة والاستفادة منها

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن مثل هذه التجارب التي تقدمها الشركة لعملائها، تستهدف كيفية استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وإعادة تدوير المخلفات البسيطة والاستفادة منها بشكل آمن، مضيفا أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يساهم في حماية وتعزيز صحة المواطن الأسيوطي وتوفير بيئة صحية سليمة.

وأوضح أن هذه التجربة يتم تنفيذها بصفة دورية بمختلف المدارس التي تزورها فرق التوعية، وتوضيح أن هذه الزيوت التى يتم سكبها بشبكات الصرف الصحي تشكل كتلة من الدهون الصلبة التي تتعلق بها العديد من الرواسب، مما يسبب حدوث انفجارات أو طفوحات لمياه الصرف الصحي، مما يحدث الضرر بالمنطقة.