السعودية: الأعمال الإرهابية تستهدف إمدادات الطاقة العالمية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية "تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية"، وفقا لما نقله الإعلام الرسمي السعودي.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط البريطانية في ميناء جدة، اليوم الاثنين، ناجم عن "هجوم إرهابي" تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، مضيفة أن الحادث "أسفر عن حريق محدود تمكنت وحدات الطوارئ من إخماده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن "الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا ولا أضرار في منشآت التفريغ ولا تأثير على الإمدادات".

وكانت شركة "هافنيا" للشحن قالت في وقت سابق من اليوم إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار خلال تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

فيما أعلن قبطان الناقلة لقناة "العربية"، أنه لا يعرف سبب الانفجار بشكل دقيق، مؤكداً أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر.

وأضاف: "شاهدنا قوارب صغيرة قبل الانفجار قبالة جدة"، مشيراً إلى أن "التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجياً".

وفي وقت سابق، أوضحت الشركة أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها، مما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم.

وقالت هافنيا في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020، مما تسبّب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.