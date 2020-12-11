قرقاش: نجاح جهود السعودية ضروري من أجل اليمن

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على أن "تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف قرقاش في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، أن "الأمل يعود مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق. ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، في وقت سابق، اليوم، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف العربي، أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف".

وشدد التحالف العربي، على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح، أمس الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المصدر، أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، أمس الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.