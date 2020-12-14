باحث يكشف فوائد رفع العقوبات عن السودان: أهمها إسقاط الديون

قال أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عوائد كثيرة ستعود على السودان من قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنه.

وأضاف "أمل"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الاثنين، أن أهم هذه الفوائد رفع الديون، بالإضافة إلى تلقي مساعدات اقتصادية من المانحين الدوليين.

وتابع رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك تداخلا كبيرا بين الوضع السياسي والاقتصادي في السودان الذي يعيش مرحلة انتقالية حرجة، وكلما كان الوضع الاقتصادي صعبا، كان الوضع السياسي أكثر صعوبة، ما يؤثر في الترتيبات للمرحلة الانتقالية.

ولفت إلى أن القرار الجديد يعطي الحكومة الانتقالية فرصة معقولة لإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مثل تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية تكون الحكومة أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها اليومية تجاه المواطنين السودانيين.

في سياق منفصل، أنهت الولايات المتحدة رسميا، 27 عاما من العقوبات المختلفة وأشكال المقاطعة المتنوعة من الحكومة والشركات الأمريكية والعالمية على السودان، ووضع حد للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود التي فرضت على مواطنيه جراء تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في وقت سابق اليوم، أن إلغاء تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وتلقى مجلس النواب الأمريكي، في أكتوبر الماضي، إخطارًا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.