التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، تأكيدا لتعهده بتشغيل المنظومة قبل نهاية العام الجاري، رغم الظروف الصعبة والقيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم بأكلمه.

ونسق المحافظ مع عدد من الجهات المعنية، لتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المشروع، إضافة إلى نجاحه في توفير دعم مالي كبير كان مطلوبا لاستكمال الأعمال.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل لتحقيق عينة السيب النهائي (المياه المعالجة) طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي، موضحا به التوقيتات الزمنية لإنهاء الأعمال.

كما حرص اللواء عمرو حنفي، على التأكد من شركة المياه والصرف الصحي من أن المناطق التي تعاني من تصرفات المياه الزائدة، خاصة خلف السوق الليبي، قد تم التعامل معها، وأن هذه المناطق ستكون لها الأولوية في الربط على الشبكة الرئيسية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة، طاقتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، موجها بسرعة الانتهاء من ربط مناطق (الإنتر- مجاويش- الكوثر- المطار- أبوالعباس- الصيادين- ناصر- المشروعات) بمحطة المعالجة الثلاثية ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

كما وجه بسرعة البدء في استكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمناطق المحرومة، على أن يتم البدء أولاً بالمناطق ذات الكثافة السكانية خلال الأيام القادمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق خطط التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما حرص محافظ البحر الأحمر على متابعة أعمال تطوير ميدان سينزو بالغردقة البالغ مساحته 70 ألف متر تقريبا، الذي كان وجه منذ عدة شهور بسرعة تطويره لتحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الجمالي للمدينة، حيث تفقد الميدان من الداخل لمتابعة الأعمال التى تجرى فيه وأبرزها عملية ضبط مناسيب الميدان ليكون واضحا للمواطنين المترددين على مدن المحافظة، حيث إن الميدان يخدم داخل المدينة وخارجها، لكل المتجه من وإلى مدن سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، إضافة إلى محافظات الصعيد، يجب أن يمر من خلاله.

وتفقد المحافظ أيضاً شبكة الرى وخزان المياه ولوحة الكهرباء المغذية لميدان سينزو، وتابع زراعة أشجار النخيل لتجميل الميدان، ووجه بسرعة الانتهاء من التطوير طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة، كما تفقد ميدان جهينه ووجه بتطويره.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس محمد عيسى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المهندس شاكر محمد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.