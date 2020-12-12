الكشف على 374 مريضا بقافلة علاجية مجانية جنوبي البحر الأحمر

وقعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر الكشف الطبي على 374 حالة، وصرفت علاجا لها بالمجان، ضمن قافلة طبية علاجية بمدينة حلايب وراس حدربة.

وضمت القافلة، جميع التخصصات، وأحالت 12 مريضا لمستشفى شلاتين، لاستكمال العلاج، حيث تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج مجانا، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على استمرار القوافل الطبية عملها بمدن المحافظة لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى وصول قافلة طبية من كلية الطب "بنات" بجامعة الأزهر، بناء على البرتوكول الموقع، وبدأت عملها اليوم السبت بمستشفى رأس غارب المركزي، وتستمر حتى الخميس 17 ديسمبر الجاري في تخصصات جراحة العظام والكيلينكال باثولوجى والجلدية والتناسلية والرمد والمسالك البولية.

وأضاف أن قافلة طبية أخرى وصلت مستشفى سفاجا المركزي، في تخصصات جراحة العظام والأشعة التشخيصية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي وطب الأطفال، بالإضافة إلى تواجد نخبة من أطباء جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة لعلاج الأورام وجراحة المخ والأعصاب والتخدير والعناية المركزة وجراحة المسالك وجراحة الكبد والمناظير والأمراض العصبية وجراحة التجميل وأمراض الكلى والباطنة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، في تصريحات صحفية، على استمرار أعمال لجنة التفتيش والتوعية البيئية والصحية في مراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت مرعي، إلى استمرار اللجنة لاستكمال أعمالها في متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفنادق والمنتجعات السياحية، التي حصلت على رخصة التشغيل طبقا للضوابط والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.