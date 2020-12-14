الري تزيل 15 حالة تعدي على النيل وترصد المخالفات بالأقمار الصناعية

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من تنفيذ 15 إزالة على نهر النيل اليوم الاثنين، فى نطاق محافظات الجيزة والمنوفية وسوهاج وقنا، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 56863 إزالة.

التصدى للتعديات الصارخة على مجرى النيل

أشار تقرير لوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بأسيوط، باستمرارا التصدي للتعديات الصارخة على مجرى النيل، من قطاع تطوير وحماية النيل، باستمرار التصدي للتعديات الصارخة على مجرى نهر النيل.

وتم تنفيذ 6 قرارات إزالة، منها 3 قرارات مبان غرف بمسطح 50 م2، وتم أيضا إزالة عدد 3 قرارات ردم للتشوينات المقامة عليها الغرف، بحجم 180 م3، وذلك بناحية النزالى جنوب مركز القوصية، وقد تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقاتهم، وتحت إشراف مهندسي الإدارة.

استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر، للتعامل معها أولاً بأول، حيث تم رصد عدد 3461 تغير طرأ على ضفتي النهر، خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020.

وأشار إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تواصل مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

متابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات

وقالت الدكتور ايمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ان فريق عمل مركز معلومات الرئيسي بالوزارة يقوم بتصميم وتطوير عدد من التطبيقات الجغرافية والتي تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات وكذا المتابعة لعرض آخر المستجدات علي متخذي القرار.

أكدت ان الوزارة حريصة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد

أشارت الى أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنباً الي جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.