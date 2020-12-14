الفنانة درة تزور أطفال مرضى القلب بمستشفى الناس.. "صور"

قامت الفنانة "درة" بزيارة لأطفال مرضى القلب بمستشفى الناس، وأعربت عن سعادتها بتلك الزياره حيث نشرت عبر تويتر صورا من الزيارة.

وعلقت "درة" على الصور قائلة: "سعيدة بزيارتي لمستشفى الناس للأطفال لعلاج القلب بالمجان، وهي الأكبر في الشرق الأوسط وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها كما أتمنى الشفاء لكل الأطفال"

عرض لدرة مؤخرا حكاية "اول السطر من مسلسل "الا انا "و كانت أعربت درة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، موضحة أنا كانت متحمسة للمسلسل وخاصة أن الحكاية من الحكايات الإنسانية.

أما عن وجود مقارنات بين حكايتها والحكايات الأخرى، قالت درة إنه لا يجوز المقارنة بين أي حكاية، لأن الحكايات عبارة عن حكايات منفصلة وكل قصة تعتبر مسلسل بمفرده، مؤكدة على أن شخصيتها في المسلسل تتواجد في الحقيقة، لافتة إلى حبها التعاون مع الأطفال حيث تجد توافق بينهما.وقررت الفنانة درة مغادرة أحد جروبات حكاية "أول السطر" بمسلسل "إلا أنا"، بسبب تعليقات الجمهور على أداء شخصية "سلمى" التي تجسدها في أحداث العمل الدرامي.

وقالت "درة" عبر "فيس بوك"، "شكرًا على دعمكم ليا، ولحكاية أول السطر وحبكم وكلامكم الجميل.. لكن لأننا لسة بنصور هضطر أخرج من الجروب علشان متأثرش بالآراء، شكرًا أتمنى تكونوا حبيتوا سلمى، وأتمنى يعجبكم المسلسل".حيث علق عدد من متابعيها علي أداءها بالمسلسل مابين الإشادة والنقد.

وجسدت درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء يتوفي شقيقها و زوجته وتصبح هي المسئولة عن تربية اولاده الثلاثة

.مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات.وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.